Mooie woorden van speler uit andere Belgische ploeg voor Islam Slimani: "Een heel goede versterking voor Anderlecht"

Er werd wat meewarig gedaan over de transfer van Islam Slimani naar Anderlecht, maar inmiddels heeft de Algerijn wel al kunnen scoren en ook uit andere kampen komen positieve signalen over hem.

Adem Zorgane, een landgenoot van Slimani en Charleroi-speler, laat zich over hem uit bij de RTBF. "Dat is mijn vriend! Hij is de topscoorder in de geschiedenis van het Algerijnse voetbal en ik ben heel blij dat hij in België getekend heeft."

Altijd klaar om jongeren te helpen

"Ik ben zijn match tegen Sint-Truiden gaan bekijken. Hij heeft toen gescoord en na de match hebben we mekaar gezien. Hij is een heel goede versterking voor Anderlecht. Hij is ook een heel goed persoon, die altijd klaar staat om de jongeren te helpen", verzekert Zorgane.

De Carolo spreekt dan ook uit eigen ervaring. "Mij heeft hij geholpen om bij de nationale ploeg te geraken. Hij had lovende woorden over mij gesproken bij de bondscoach. Op het veld zie je niet dat hij al 34 is: hij presteert nog altijd."