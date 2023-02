Hollerbach legt uit waarom hij zijn topschutter op de bank zette: "Niet tevreden!"

Toch wel een verrassing vorige week in Anderlecht: Bernd Hollerbach zette zijn topschutter, Gianni Bruno, op de bank. Die viel in en scoorde. Vrijdag legde de STVV-coach uit waarom hij die beslissing nam.

Eerst en vooral heeft Hollerbach wel wat opties vooraan. “Hara heeft een uniek profiel dat we voordien misten”, aldus Bernd Hollerbach in HBvL. “Taichi is kopbalsterk en kan de bal bijhouden. Dat betekent dat ik voor de positie van tweede spits moet kiezen tussen Hayashi en Bruno.”

En Bruno had het wat verkorven in de twee vorige matchen. “Ik was niet tevreden over wat Gianni bracht tegen Leuven en Kortrijk”, zei de Duitser. “Nu, ik ben blij dat ik met dit luxeprobleem zit opgescheept. Voor mij is het simpel, de spelers moeten maar tonen dat ze het vertrouwen waard zijn. Ik zag deze week in elk geval een scherpe Gianni op training.”