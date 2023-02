Doelmannendilemma voor Hein Vanhaezebrouck: "Ik zou het ook niet weten"

Zondag speelt KAA Gent tegen OH Leuven in de Ghelamco Arena. Het is uitkijken wie in doel zal staan.

De voorbije tijd stond Paul Nardi in doel bij KAA Gent, maar voor het Europese duel in Qarabag greep trainer Hein Vanhaezebrouck plots weer naar Davy Roef. Wie er zondag in doel zal staan, daar lijkt zelfs Vanhaezebrouck nog niet zeker van. “Hein twijfel allicht ook nog lichtjes, maar dat is normaal”, zegt Wim De Coninck in Het Nieuwsblad. “Vorig jaar pleitte ik ook al om Roef vertrouwen te geven, maar nadien kwam de ambitieuze Nardi. Ik zou het niet weten, wie de ideale keuze is.” Want uiteindelijk is het aantal doelpunten dat je tegen krijgt van veel meer afhankelijk dan enkel de doelman. “Vorig jaar had Gent een ijzeren defensie en toen stond Roef wel in de goal, dus waarom zou dat nu niet meer kunnen? Misschien hebben de Gentse verdedigers wel net nood aan zijn rust.”





