Ritchie De Laet doet opvallende uitspraak over zijn toekomst

Ritchie De Laet is een rots in de branding bij Royal Antwerp FC. Het is uitkijken hoe lang hij nog zal spelen.

Eind vorig jaar zat Ritchie De Laet een maandje op de bank bij Royal Antwerp FC. Dat gebeurde voor het eerst in drie jaar en kwam duidelijk hard aan. Na een week en een stevige peptalk van zijn vrouw heeft De Laet zich herpakt en nu kijkt hij opnieuw alleen maar vooruit in zijn carrière. Al voelt De Laet ook min of meer al waar de limiet zal liggen. “Wanneer mijn contract afloopt, in de zomer van 2024, zal ik 35 zijn. Daar heb ik vrede mee, want het lichaam – met een pijntje hier en een pijntje daar – is de laatste tijd niet meer wat het geweest is. Ik wil mijn carrière hier afsluiten, maar aan volgend jaar denk ik nog niet”, klinkt het in Het Nieuwsblad.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Antwerp - Eupen live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.