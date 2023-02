Nog vier keer winnen, te beginnen met Anderlecht... "We hebben geen ploeg om te zakken"

Zet Massimo Bruno deze avond een pad in de mand van zijn ex-club Anderlecht. De situatie bij de club waar hij zijn opleiding genoot doet hem pijn, maar KV Kortrijk heeft de punten broodnodig.

Anderlecht mikt op de play-offs, terwijl Kortrijk vecht om erin te blijven. Het belooft dus een warme avond te worden in het Guldensporenstadion “Wij hebben een kans. Ze hebben al vier competitiematchen op rij niet verloren, maar hier thuis kunnen we iedereen aan. We wonnen al van Antwerp en Genk en de zege op Standard gaf een boost. Bovendien speelden ze donderdagavond nog in Bulgarije. Maar dat ritme zijn ze gewoon. Toch geloof ik er in", aldus Bruno.

Trainer Bernd Storck haalde al aan dat Kortrijk nog vier keer moet winnen om zeker te zijn van het behoud. "bsoluut. We hebben geen ploeg om te zakken. Alleen hebben we de start compleet gemist en dan krijg je het een heel seizoen lastig. Maar we redden het wel."