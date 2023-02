Paul Nardi houdt de nul voor Gent tegen OHL: "Of het goede zaak was om op de bank te zetten tegen Qarabag? Ja, daarom"

KAA Gent hield in eigen huis de nul tegen OH Leuven. Met dank aan inefficiëntie bij de bezoekers, maar ook dankzij een goede doelman Paul Nardi.

De Franse goalie was donderdag zijn plek onder de lat nog kwijtgespeeld aan Davy Roef, maar tegen OH Leuven was hij terug.

Voortreffelijk

En hij deed het goed, tot vreugde ook van trainer Hein Vanhaezebrouck: "Of het een goede beslissing was hem donderdag eens op de bank te zetten? Ja. Waarom? Omdat hij goed speelde tegen Leuven nu."

"We slikken teveel doelpunten, dus ik ben blij dat we eens een clean sheet pakken. Paul Nardi heeft het voortreffelijk gedaan. Ik ben ook trots op mijn spelers voor de reactie in de tweede helft."