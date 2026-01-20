Terugkeer naar Europa? 'Drie Italiaanse topclubs azen op Rode Duivel'

Yannick Carrasco zou Al-Shabab kunnen verlaten tijdens de winterse transferperiode. De Rode Duivel, die graag zou terug keren naar Europa, zou op huurbasis aan twee Serie A-clubs zijn voorgesteld. Zijn uiteindelijke beslissing is echter nog niet genomen.

Met negen doelpunten en drie beslissende assists in zestien optredens in alle competities dit seizoen is Yannick Carrasco al van groot belang geweest voor Al-Shabab. Toch zou hij de club kunnen verlaten tijdens de wintermercato.

'Yannick Carrasco wil terugkeren naar Europa met oog op WK'

De Saoedische club wil inderdaad zijn salariskosten verlagen door afscheid te nemen van een van zijn grootste salarissen. Hij kwam in september 2023 over van Atlético Madrid voor een geschat bedrag van 15 miljoen euro, maar kan nu mogelijk vertrekken.

Op zes maanden van het WK 2026 verbergt de 32-jarige flankaanvaller zijn wens niet om terug Europees voetbal te spelen om zijn kansen op deelname aan het WK in Noord-Amerika te vergroten. De afgelopen weken circuleerde zijn naam met name richting Juventus, waar zijn komst mogelijk afhankelijk zou zijn van het vertrek van Federico Chiesa naar Liverpool.

Yannick Carrasco naar de Serie A ?

Als dit dossier onzeker blijft, lijkt de Serie A desondanks de meest waarschijnlijke bestemming voor Yannick Carrasco. Volgens de Italiaanse journalist Nicolo Schira zouden zijn vertegenwoordigers zijn diensten hebben aangeboden aan twee andere Italiaanse clubs, op huurbasis: Napoli, dat mogelijk binnenkort Noa Lang van de hand zou willen doen, en AS Roma.

Twee clubs die strijden om de koppositie in de competitie en die Carrasco de kans kunnen geven zijn internationale carrière nieuw leven in te blazen. Afwezig bij de laatste Belgische selectie sinds het EK 2024 onder leiding van Domenico Tedesco, zou de Rode Duivel daar ongetwijfeld een van zijn laatste kaarten spelen om deel te nemen aan het WK in Noord-Amerika.