"Ja, Club Brugge wilde me terug": verdediger maakt indruk met 7 goals en 6 assists, Gert Verheyen laat zich uit over Rode Duivels

Tegen STVV scoorde hij al zijn zevende doelpunt van het seizoen voor Westerlo. En dat is voor een verdediger zeker niet slecht.

Maxime De Cuyper is aan een prima seizoen bezig bij seizoensrevelatie KVC Westerlo. Met zeven goals en zes assists is hij aanvallend van grote waarde.

De linkervleugelverdediger loopt vaak zijn hele lijn af en moederclub Club Brugge wilde hem deze winter dan ook al terughalen. Dat heeft De Cuyper zelf ook bevestigd in Extra Time: "Ja, ze wilden me terughalen."

Rode Duivels?

Ondertussen gaan er al stemmen op om van hem een Rode Duivel te maken, maar Gert Verheyen duwt in het programma toch nog wat op de rem.

"Het is nog wat vroeg. De eerste stap is terug naar Club Brugge of een andere grotere club en daar dan nog eens bevestigen." Franky Van der Elst ziet dan weer heil in het EK voor beloften dat er deze zomer zit aan te komen als opstapje.