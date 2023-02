Opvallend: drie weken geleden nog klaar om te vertrekken, maar nu grote lof voor Standard-verdediger

Wat Standard met die kern doet, mag bestempeld worden als 'straf'. Bij de Rouches was er tegen Union zelfs een uitblinker die er normaal gezien niet meer ging rondlopen.

Kapitein Noë Dussenne stond op het punt om te vertrekken naar Lokomotiv Moskou, maar zag die transfer uiteindelijk afspringen. In La Tribune werd er verwezen naar zijn belang. "Noë Dussenne sprong, na het vierde doelpunt van Standard, in de armen van de staf en de wisselspelers. Dat terwijl hij iedereen drie weken geleden zei dat hij zou vertrekken", klinkt het bij journalist Benjamin Deceuninck.

"Hij moest vertrekken, hij had zelfs afscheid genomen van de fans. Het is niet gebeurd en hij trekt de groep zelfs mee in zijn kielzog. Ik wil mijn petje afnemen voor Noë Dussenne en zijn mentaliteit sinds zijn gemiste transfer."