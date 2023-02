Trekt Vandevoordt een jaar vroeger naar Duitsland? "Beter spelen in België dan op de bank in de Bundesliga"

Maarten Vandevoordt jaagt met KRC Genk op de titel. In de tussentijd heeft hij zijn transfer al beet. In de zomer van 2024 verhuist de doelman naar RB Leipzig. Of moeten de koffers dan toch eerder gepakt worden?

Maarten Vandevoordt verhuist na volgend seizoen van KRC Genk naar RB Leipzig. Volgens Duitse geruchten willen die Roten Bullen de 20-jarige doelman deze zomer echter al naar de Bundesliga halen. “Het klopt dat Peter Gulacsi (huidige nummer één van Leipzig, nvdr.) een zware blessure heeft opgelopen”, aldus Vandevoordt in Knack. “Leipzig wil afwachten hoe zijn revalidatie zal verlopen. Ik heb ook gelezen dat ik mogelijk vroeger zal moeten verhuizen.” Ik weet niet waar ik volgend seizoen zal spelen Al laat Vandevoordt het achterste van zijn tong niet zien. “Ik weet niet waar ik volgend seizoen zal spelen. De clubs moeten het onderling regelen. Leipzig heeft wel altijd benadrukt dat ik de stap op het juiste moment moet zetten. Beter nog een seizoen spelen in Genk in plaats van op de bank te zitten in Duitsland.”