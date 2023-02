Wie heeft de grootste kans om in play-off 2 te belanden, Anderlecht of Club Brugge? Filip Joos is duidelijk

Zowel bij Anderlecht als bij Club Brugge loopt het niet zo goed op dit moment. Club Brugge staat nog net in de top vier, Anderlecht kan na dit weekend bij de eerste acht staan.

Anderlecht staat momenteel negende en heeft nog één puntje achterstand op Cercle Brugge, maar komende zondag ontvangt het wel Standard. Club Brugge moet dan weer oppassen voor Standard, dat op twee punten staat en KAA Gent, dat op één punt staat. Gent is ook nog eens volgende tegenstander van Club in de competitie

In de podcast 90minutes stelde Aster Nzeyimana dan ook de vraag: "Welke kans is het grootste: dat Club play-off 2 speelt, of dat Anderlecht play-off 2 speelt?" Filip Joos was duidelijk: "Ik denk dat Anderlecht dan play-off 2 speelt. Het zou een schande zijn mocht Club niet in play-off 1 zitten!"

"Ze treffen met AA Gent nu wel ongeveer de slechtste tegenstander die ze kunnen krijgen. Ze hebben het de laatste jaren zeer moeilijk tegen de Buffalo's en ze lijken hun thuisvoordeel helemaal kwijt te zijn."