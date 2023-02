De jeugdwerking van Antwerp scheert hoge toppen: 'kans voor jonkie met basisplaats dit weekend'

Investeren in je jeugdwerking is enorm belangrijk, maar je moet ook geduld hebben. Bij Antwerp begint een en ander stilaan te renderen.

Arthur Vermeeren doet het al een tijdje prima in de A-kern en is ondertussen niet meer weg te denken uit de selectie van Mark van Bommel.

En ondertussen staan er nog jonkies te trappelen om speelminuten te gaan krijgen van de oefenmeester van Antwerp.

Van Den Bosch

Zo is ook de 19-jarige Zeno Van Den Bosch zijn goede prestaties stilaan aan het bekronen in de vorm van speeltijd.

Een maand geleden maakte hij zijn debuut voor The Great Old, volgens Het Laatste Nieuws zal hij aankomend weekend mogelijk in de basis staan.