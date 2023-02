Felipe Avenatti beseft het belang van de wedstrijd tegen Zulte-Waregem: "We kunnen een fantastische zaak doen"

Vrijdagavond staat een belangrijk degradatieduel in de Jupiler Pro League op het programma. Zulte-Waregem ontvangt namelijk KV Kortrijk.

Zulte-Waregem en KV Kortrijk vechten al het hele seizoen voor het behoud in de Jupiler Pro League. Momenteel staat Essevee op een 16e plaats. Kortrijk telt 4 punten meer en staat op een veilige 14e plaats.

Vrijdagavond spelen beide ploegen tegenover elkaar. Kortrijk trekt naar Zulte-Waregem. Een belangrijk duel met het oog op de degradatiestrijd.

Bij winst van Kortrijk kan het 7 punten uitlopen. Dat beseft ook Felipe Avenatti, spits bij Kortrijk. "We kunnen een fantastische zaak doen", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws. "Als we aan het langste eind trekken, mogen we stilaan naar boven beginnen kijken."

In Kortrijk ging Essevee met 1-3 winnen. "We willen graag revanche nemen op die wedstrijd. Die nederlaag was hard aangekomen. Zowel bij de spelers als bij de supporters", weet Avenatti.