Hein Vanhaezebrouck overtreedt een oude voetbalwet: "Ik weet dat ik daarin abnormaal ben"

Hein Vanhaezebrouck heeft over de meeste zaken in het voetbal een eigen uitgesproken mening. Soms is die tegen de stroom in.

Vorige week in de heenwedstrijd tegen Qarabag was er een verrassing. Davy Roef stond opeens onder de lat bij AA Gent en niet Paul Nardi die al bijna het hele seizoen de vaste doelman was. Tegen OHL stond Nardi dan weer in het doel. Wie het in de terugwedstrijd tegen Qarabag wordt, weet Vanhaezebrouck al, maar de buitenwereld nog niet. Vaak wordt er gezegd dat roteren met doelmannen niet goed is. Er moet volgens veel keepertrainers en oud-doelmannen een duidelijke hiërarchie tussen de doelmannen zijn. Dat is goed voor het vertrouwen van de doelman die speelt en zo maakt die ook minder fouten. Velen volgen die stelling, maar niet Vanhaezebrouck en hij heeft daar een bepaalde theorie voor. "Ik weet dat ik daarin abnormaal ben, maar ik vind dat het perfect mogelijk moet zijn om te roteren tussen 2 doelmannen", vertelde Vanhaezebrouck op de persconferentie voor de match tegen Qarabag. "Zo houden ze elkaar scherp en beseffen ze dat ze goed moeten presteren en daarop geëvalueerd worden." Vanhaezebrouck vergeleek het met zijn periode bij Anderlecht: "Daar roteerde ik met Matz Sels en Frank Boeckx. Dat liep goed, tot die laatste geblesseerd uitviel. Zo stond Sels vast in doel en begon hij fouten te maken. Zo zie je maar."





