KVK-trainer Bernd Storck trekt vrijdag met straffe statistiek naar derby tegen Zulte Waregem

KV Kortrijk trekt vrijdag naar Waregem voor de belangrijke derby. KV Kortrijk kan bij winst een flinke stap zetten naar het behoud in eerste klasse.

Het verschil met Zulte Waregem is momenteel vier punten in de stand. Bij winst worden dat zeven punten. De opdracht is duidelijk voor KV Kortrijk en Bernd Storck, die iedereen op scherp zette voor vrijdag.

"Ik heb het iedereen al goed gezegd: dit is een derby. Door deze wedstrijd te winnen scharen we onze supporters nog dichter achter ons", klinkt het. Storck speelde als speler van Borussia Dortmund zelf heel wat derby's tegen Schalke 04 en kent dus het belang.

Avenatti weer beschikbaar

"Van een derby moet je genieten. Genieten van de sfeer", zegt Storck. Anderzijds wil KVK ook revanche nemen voor de 1-3 nederlaag van de heenwedstrijd. Dat was toen nog zonder Storck, die wel een straffe statistiek kan voorleggen tegen Essevee.

Als trainer van Moeskroen, Cercle en Genk verloor Storck namelijk nog nooit van Zulte Waregem. Hij won drie keer en speelde drie keer gelijk in zes wedstrijden. Goede voortekenen dus voor KV Kortrijk, dat ook weer kan rekenen op Felipe Avenatti die terug is na een schorsing.