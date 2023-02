Deila stelt na bezoek aan Lotto Park vast dat Anderlecht plots totaal ander gelaat laat zien en gaat daar dieper op in

Opnieuw een bijzondere affiche op het menu in het Lotto Park. Anderlecht ontvangt na Ludogorets komende zondag Standard. Ronny Deila is alvast klaar voor de Clasico.

"Ik heb de match van Anderlecht tegen Ludogorets gezien, ik was in het Lotto Park. Er was een betere sfeer dan de laatste keren dat ik daar was. Anderlecht is enorm veranderd sinds onze laatste onderlinge ontmoetingen. Het heeft een nieuwe trainer en heeft nieuwe spelers gehaald deze winter. Ze laten een heel ander gelaat zien en zijn regelmatiger. Er zit meer harmonie in de ploeg", merkt de coach van Standard de progressie bij paars-wit op.

Rivaliteit

Ook zijn Rouches zullen echter wel klaar zijn voor de dienst in de Clasico. "Dit is het soort match dat iedereen wil spelen, gezien de rivaliteit tussen de twee clubs. Het vorige duel was te gek voor woorden, in alle opzichten." Die match werd gestaakt, het werd ook de zwanenzang van Mazzù. "Het zal een echt gevecht worden, er zal een grote mentaliteit en cohesie nodig zijn bij ons", blikt Deila vooruit naar het treffen van komende zondag.

Dat was vorig weekend alvast allemaal aanwezig in het Dudenpark. "We hebben veel vertrouwen na onze overwinning bij Union. In geen enkele match hebben we meer kansen gecreëerd dan in die partij. We zijn in staat om kansen te creëren en te scoren op verschillende manieren. We gaan naar Anderlecht met de intentie om te winnen, zonder ons blind te staren op het klassement."