Deze kleppers kunnen Union, Gent en Anderlecht loten - kies uw favoriete tegenstander

Vrijdagmiddag weten de Belgische ploegen die nog in de Europa zitten hun volgende tegenstander in de Europa en Conference League. Wie mag dat van u worden?

Europa League

In de Europa League was Union SG als groepswinnaar vrij in de zestiende finales, het mocht meteen door naar de achtste finales.

Daarin komt het tegen een ploeg terecht die de play-offs wel moest spelen om in die ronde te raken, met daarbij ook de derdes uit de groepen in de Champions League.

En dus zijn er mogelijk heel interessante tegenstanders bij voor de Brusselaars voor de loting om 12 uur. Union speelt eerst op verplaatsing (9 maart) en dan thuis (16 maart).

Conference League

In de Conference League waren de groepswinnaars ook verzekerd van de achtste finales. Zij spelen daarin tegen een ploeg die uit de play-offs komt.

© photonews

Voor Anderlecht en Gent betekent dat dus eerst in eigen huis spelen op 9 maart en dan een uitwedstrijd op 16 maart. De loting is voorzien om 13 uur op vrijdagmiddag.

Mogelijke tegenstanders zijn West Ham United, Nice, AZ Alkmaar, Villarreal, Slovan Bratislava, Djurgardens, Istanbul Basaksehir en Sivasspor.