Verlaat sterkhouder Club Brugge al na een jaar? "Engelse, Spaanse en Duitse grootmachten geïnteresseerd"

Onder de nieuwe coach van Club Brugge, Scott Parker is bijna niemand zeker van plekje in de basis, al zeker niet in de verdediging. Maar één naam laat Parker bijna altijd staan: Bjorn Meijer.

De Nederlandse linkervleugelverdediger (19) kwam afgelopen zomer over van FC Groningen voor 6 miljoen euro. Meijer speelde intussen al 33 wedstrijden waarin hij één goal maakte en vijf assists gaf.

Door de Champions League campagne van Club is Meijer ook in het buitenland op de radar gekomen. Volgens transferexpert Fabrizio Romano volgen heel wat topclubs Meijer dan ook op de voet.

Zowel grootmachten uit Engeland, Duitsland en Spanje zouden Meijer volgen, specifieke clubs noemt Romano niet. Maar als het tot een transfer komt dan krijgt Club mogelijk een veelvoud van de 6 miljoen die het zelf betaalde. En met De Cuyper heeft het ook al een vervanger achter de hand.

Bjorn Meijer, one to watch in the summer as many top clubs around Europe are tracking the Dutch left back born in 2003 who's having a top season in Belgium at Club Brugge. ⭐️🇳🇱 #transfers



Understand clubs in England, Spain and Germany are interested in potential summer deal. pic.twitter.com/EKYqG5lzlT