Karel Geraerts vol lof over Westerlo: "Ze werken enorm hard en het vertrouwen is aanwezig"

Union deed het vorig seizoen als promovendi heel goed en dit geldt nu ook voor Westerlo. Karel Geraerts is op zijn hoede voor Westerlo en vindt het geen verrassing dat ze zo sterk presteren.

“Vaak zijn het ploegen met enorme kwaliteiten, anders speel je geen kampioen in 1B”, aldus Geraerts. “Dat Westerlo het zo goed doet, heeft het te danken aan een mix van verschillende dingen. Ze werken enorm hard en het vertrouwen is aanwezig.”

Union kent even een mindere periode, maar Geraerts wist dat dit kon gebeuren. “Dat we de vorige twee wedstrijden punten verloren, kan natuurlijk gebeuren. Ooit is het zover. Een punt op Brugge is zeker geen ramp, en over de thuismatch tegen Standard kan ik duidelijk zijn: mijn spelers hebben alles gegeven en ik verlies liever op zo’n manier dan dat we nergens waren. Uiteraard ben ik teleurgesteld over het resultaat, maar niet over de manier waarop”, spreekt hij vol vertrouwen tegenover Het Nieuwsblad.

Union staat momenteel 2de in de Jupiler Pro League, maar voelt de hete adem van Antwerp in hun nek. Westerlo staat 7de om amper vier punten van een plek in de Champions Play-Off.