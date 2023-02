Vanzeir legt uit waarom hij ontgoocheld is in Union: "Rekende op minimum aan menselijkheid"

De transfer van Dante Vanzeir van Union naar New York Red Bull had wel wat voeten in de aarde. De onderhandelingen tussen de twee clubs verliepen niet echt vlotjes en Vanzeir zelf had wel wat meer "menselijkheid" verwacht.

Dat het harde onderhandelingen waren, was al geweten. Union wou het onderste uit de kan halen. "Uiteraard wil New York het tegenovergestelde. Maar in zo'n gevecht verwacht je toch nog een minimum aan respect", aldus Vanzeir in Het Nieuwsblad.

De eerste voorstellen werden genegeerd of weggelachen door Union. Vanzeir kon zich sterk verbeteren qua loon, want Union is niet de grootbetaler. "Teddy Teuma zei het onlangs ook: ik ben een van de beste spelers in België, maar mijn loon is een van de laagste in België. Dat was bij mij ook het geval. Een loonsverhoging had me in België kunnen houden, maar dat is iets wat Union niet wil en kan doen."

Hij heeft daar begrip voor. Maar met voorzitter Alex Muzio liep het scheef. "Alleen reken je na al die mooie jaren wel op een minimum aan menselijkheid. Dat was weg. Ik dacht een heel goeie band te hebben met de voorzitter, Alex Muzio. Maar een berichtje om me succes te ­wensen, dat heb ik nooit gekregen van hem. Dat geeft mij een wrang gevoel. Ik heb het moeilijk dat achter me te laten."