Europese loting voor Belgische ploegen: "Voor hen moet dat echt balen zijn"

Vrijdag werd er geloot voor de Belgische ploegen in de Europa League en de Conference League.

Donderdagavond was de euforie nog bijzonder groot. Met Anderlecht, Union SG en KAA Gent haalden drie Belgische clubs de achtste finales in Europa.

Goed voor het coëfficiënt, al had RSC Anderlecht volgens Johan Boskamp wel geluk dat Ludogorets geen strafschoppen konden trappen. “Met dank aan Bart Verbruggen, al had ik die drie Bulgaarse strafschoppen ook nog gepakt. Sjonge jonge, wat waren die slecht getrapt”, zegt de Nederlander in Het Belang van Limburg.

Op vrijdag verging het lachen de meeste clubs wel na de loting. “Voor Union moet dit enorm hard balen zijn. Ze hadden gehoopt op een klepper tegen Man U of Juventus, maar nu moeten ze opnieuw tegen het Duitse Union, die nóg sterker zijn geworden.”

Ook KAA Gent lootte met Basaksehir geen hapklare brok, maar RSC Anderlecht kreeg met Villarreal wellicht de zwaarste tegenstander. “Die stonden vorig jaar nog in de halve finale van de Champions League. Geen slecht ploegje dus.”