Advocaat wil niet enkel Leko aan de leugendetectortest hangen: "We vragen hem hetzelfde te doen"

Ivan Leko wil een leugendetectortest afleggen om zijn onschuld te bewijzen in de zaak 'Propere Handen'. Dat mag gebruikt worden in België, maar is niet doorslaggevend in de rechtbank.

Lore Mergaerts, post-doctoraal onderzoeker criminologie aan de KU Leuven, vertelt in HLN dat zo'n test geen sluitend bewijs is dat een persoon wel of niet liegt. Leko wil met de test aantonen dat hij nooit geld ontvangen heeft van de omstreden makelaar Dejan Veljkovic. “De leugendetector pretendeert leugens te meten, maar eigenlijk registreert het spanningen die de onderzoekers kunnen associëren met leugens", aldus Mergaerts. "Maar het bewijs tussen die spanning en liegen is wetenschappelijk nooit aangetoond. Er zit een foutenmarge op en dan is het tricky om daarop voort te bouwen.” Zijn advocaat, Walter Van Steenbrugge, steunt het verzoek van zijn cliënt wel. "Hij wil niet met die leugen omgaan. Vandaar dat hij die leugentest wil ondergaan en we aan Veljkovic vragen om hetzelfde te doen."