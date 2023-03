Anderlecht neemt opvallende beslissing in FIFA-zaak rond gemiste transfer

Anderlecht heeft het geweer van schouder veranderd. Op 31 januari kregen ze van Nottingham Forest het nieuws dat de huurdeal van Harry Toffolo toch niet zou doorgaan. Ze reageerden als door een wesp gestoken en ze formuleerden een officiële klacht bij FIFA en het TAS. Dat laten ze nu vallen.

U kent het verhaal wel: Harry Toffolo liep al in Neerpede rond toen hij op 31 januari nog in extremis door Forest werd teruggeroepen omdat hun linksback, Omar Richards, geblesseerd was. Anderlecht had zo geen tijd meer om een nieuwe linksback te halen en ze waren woedend. CEO Sports Jesper Fredberg wou bloed zien.

Ze startten een beroepsprocedure bij het TAS. De advocaten van de club waren zeker dat ze een zaak hadden. Maar ze hebben nu alles laten vallen, weet Het Nieuwsblad. Waarom? Om de speler te beschermen. Toffolo ging normaal op huurbasis met aankoopoptie komen. Dat betekent dat hij in de zomer terug moest keren naar Nottingham.

Hij moest zich in de zaak dan ook uitspreken tegen zijn huidige club en dat is geen evidentie. Het zou zijn carrière negatief kunnen beïnvloeden. Ondanks een sterk dossier liet paars-wit de klacht dan ook vallen.