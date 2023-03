Ex-sterkhouder Anderlecht belooft dat hij ooit terugkeert: "Ze hebben me niet naar de uitgang geduwd"

Afgelopen zondag gaf Albert Sambi Lokonga de aftrap in het Lotto Park voor de Clasico. Een terugkeer naar zijn oude thuis. En niet de laatste keer, want de middenvelder belooft dat hij ooit weer voor paars-wit zal spelen.

Lokonga zei dat bij de RTBF. "Op een dag zal ik terugkeren, maar ik weet nog niet wanneer dat zal zijn", zegt het Brusselse jeugdproduct. "Of ik er ook mijn carrière zal afsluiten? Dat weet ik nog niet."

In ieder geval ziet hij de voorbije weken beterschap. "Het deed pijn dit seizoen, maar ik denk dat de nieuwe coach veel dingen gewijzigd heeft en dat doet deugd aan de ploeg. Naar wat we kunnen zien in ieder geval."

Twee jaar geleden verliet Lokonga Anderlecht. "Ik wilde vertrekken en ik verdiende dat ook gezien mijn seizoen. Ze hebben me niet naar de uitgang geduwd. Ze wilden zelfs dat ik nog een jaartje bleef. Maar Arsenal deed een aanbod dat ik niet kon weigeren."