Rode Duivel niet verrast door wat er gebeurde op WK: "Als je dan Marokko zag..."

Het WK in Qatar blijft toch nazinderen bij onze Rode Duivels. De uitschakeling in de eerste ronde kwam ook bij de nieuwkomers zwaar aan. Amadou Onana sprak erover bij So Foot.

Tijdens het WK werd er gewag gemaakt van spanningen binnen de groep van de Duivels. De middenvelder van Everton ontkent dat wel, al zag hij andere problemen. "In de kleedkamer zag ik in ieder geval geen spanning. Maar op het veld... Als ik een ploeg zoals Marokko bezig zag, met mentaliteit en wil om te winnen... Dat zag ik allemaal niet in onze matchen", gaf hij toe.

Onana zegt ook niet verrast te zijn door het slechte resultaat. "Er is spijt, want we hadden verder kunnen gaan. Voor sommigen was dit ook hun laatste WK. Maar we kunnen niet verrast zijn door wat er gebeurd is."