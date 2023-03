Straffe bekentenis van speler die van ploeg veranderde in 1A: "Het leeft hier allemaal minder"

Vorige zomer trok Joren Dom naar OH Leuven. Hij speelde ervoor vijf jaar bij Antwerp en even lang voor Beerschot.

Het was een stevige aanpassing voor Dom om bij OHL te spelen. Na jarenlang een basisspeler te zijn geweest, moet hij zich nu tevreden stellen met de rol van invaller. “Ik voelde me lange tijd de twaalfde of dertiende man. Maar als ik het nuchter bekijk, is dat eigenlijk geen schande. Dit is namelijk met voorsprong de beste spelerskern waarin ik ooit gespeeld heb”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Bovendien is het ook een stevige cultuurschok in vergelijking met voetballen in de Antwerpse regio. “Ik heb de indruk dat het hier allemaal wat minder leeft. Gazet van Antwerpen en ATV schenken veel aandacht aan de Antwerpse clubs, in Leuven is er volgens mij geen lokale krant die het zo op de voet volgt. Nochtans zit er in de thuiswedstrijden wel ongeveer evenveel volk in de tribunes als bij Beerschot.”

Zo ziet Dom dat er ook nooit iets van geheimen uit de kleedkamer lekt. Bij Antwerp en Beerschot was dat wel eventjes anders, omdat supporters en journalisten er veel korter op zaten.