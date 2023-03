Steven Defour heeft een uitdrukkelijke voorkeur voor tegenstander in finale Croky Cup

KV Mechelen plaatste zich dinsdag voor de Croky Cup-finale. Hij heeft een duidelijke voorkeur voor wie de tegenstander wordt.

Vanavond staan Royal Antwerp FC en Union SG in de terugwedstrijd van de twee halve finale van de Croky Cup tegenover elkaar. Zij zullen uitmaken wie KV Mechelen in de finale partij heeft.

Trainer Steven Defour van KV Mechelen kijkt enorm uit naar de bekerfinale, maar is vooral nog bezig om met zijn ploeg eerst het behoud in de Jupiler Pro League te verzekeren. Van zodra dat zeker is, kan alle aandacht naar de bekerfinale gaan.

Defour steekt ook niet weg wie hij in de finale als tegenstander wil. “Als de twee Antwerpse clubs tegenover elkaar komen op de Heizel wordt dat een heel groot feest”, zegt hij onomwonden bij Sporza.