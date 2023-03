Frappant over Scott Parker tegen KAA Gent: "Formatie opgelegd van hogerhand"

Club Brugge won afgelopen zondag de Slag om Vlaanderen. Daarmee houdt het wellicht KAA Gent uit play-off 1.

Nordin Jbari vertelt in Het Nieuwsblad dat KAA Gent wellicht niet meer in play-off 1 geraakt. De enige manier waarop het voor de Buffalo’s nog kan lukken is als Scott Parker met Club Brugge in de fout gaat.

“De coach van Club Brugge heeft er de voorbije maanden echt een potje van gemaakt bij blauwzwart. Eigenhandig heeft hij zijn team op de rand van de top vier gebracht”, vertelt Jbari aan de krant.

Maar zondag was er plots iets anders te zien bij Club Brugge. “Vorige zondag greep hij plots terug naar een formatie die hem volgens mij wel eens ingefluisterd kan zijn van hogerhand. Als Brugge er nu in slaagt om een reeks neer te zetten, zie ik Gent niet meer in staat om Club bij te benen.”