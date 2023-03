Geweldig nieuws voor Buffalo's in aanloop naar topper tegen Anderlecht

Na het verlies van Club Brugge tegen KV Oostende kan KAA Gent weer wat dichterbij sluipen. Maar dan moet er wel gewonnen worden in de topper tegen Anderlecht.

Daags voor het treffen met Paars-Wit melden de Buffalo's alvast goed nieuws doormiddel van hun selectie bekend te maken. Normaliter geen groot nieuws maar deze keer wel. Er keren maar liefst drie spelers terug uit blessure.

De eerste is Alessio Castro-Montes die de voorbije twee duels tegen OH Leuven en Club Brugge miste wegens een enkelblessure.

Ook de Pool Kamil Piatkowski zit opnieuw in de selectie. Hij blesseerde zich tegen Westerlo en moest net als Castro-Montes de voorbije twee wedstrijden geblesseerd toekijken.

Op het middenveld krijgt Hein Vanhaezebrouck er een brok ervaring bij want kapitein Vadis is er opnieuw bij. De 34-jarige Vadis werd geopereerd aan de knie en is er na zo'n 6 weken revalidatie opnieuw bij.