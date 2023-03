Julien De Sart schat zijn kansen op een plaatsje bij de Rode Duivels in

Julien De Sart is één van de absolute sterkhouders bij KAA Gent. Maar is dat ook voldoende voor een plaatsje bij de Rode Duivels?

KAA Gent zag Club Brugge vrijdag verliezen van KV Oostende. Een unieke kans voor de troepen van KAA Gent om tegen Anderlecht de volle buit te pakken en in het klassement te naderen tot op één punt van blauwzwart.

Hein Vanhaezebrouck liet dit seizoen al meermaals weten dat hij enorm rekent op Julien De Sart binnen zijn team. Hij ontpopt zich meer en meer tot een absolute sterkhouder binnen de ploeg van de Buffalo’s.

Het is uitkijken of dat ook voldoende is voor een plaatsje bij de Rode Duivels. “Eerlijk: ik kan het niveau van de nationale ploeg aan. Maar ik ben er niet mee bezig. Ik ben intussen 28 jaar, het is geen objectief”, klinkt het in De Zondag.