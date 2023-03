Antwerp kan deze zomer toptransfer realiseren: "Elke speler wil minuten maken"

Antwerp FC kan deze zomer een nieuwe poging wagen om Dailey Blind naar de Bosuil te halen. De Nederlandse international verkoos in januari Bayern München boven het Belgische stamnummer één. "Ik ga ervan uit dat ik meer minuten ga maken, maar..."

Dailey Blind komt bij Der Rekordmeister amper in het stuk voor. De 99-voudig Nederlands international heeft amper 125 minuten op de teller in Beieren. “Elke speler wil minuten maken”, aldus de verdediger bij ViaPlay. “Ik ook. Ik hoop dan ook dat het zal komen. Ik vind dat ik het goed heb gedaan in de weinige tijd dat ik op het veld stond.”

Bij Antwerp zien ze het alleszins graag gebeuren. The Great Old stond op het punt om Blind naar de Bosuil te halen, maar uiteindelijk liet Bayern München de spierballen rollen. Het lijkt dan ook niet onwaarschijnlijk dat de roodhemden deze zomer een nieuwe poging wagen om de verdediger transfervrij op te pikken.