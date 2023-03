Niemand twijfelt blijkbaar nog: "Dan winnen we tegen Club Brugge"

Standard won zaterdagavond van Westerlo. Op de volgende speeldag is Club Brugge de tegenstander.

Standard pakte met 2-0 de overwinning tegen Westerlo. Daardoor komen de Rouches op de zesde plaats in het klassement. Merveille Bope Bokadi was blij met de mooie overwinning in een wedstrijd waarin ze bij Standard heel goed het belang ervan wisten in te schatten.

En het geloof in eigen kunnen groeit enorm, zeker als je weet dat de week erop het zwalpende Club Brugge wacht. Met ook nog eens een wedstrijd in de Champions League in de benen er bovenop.

“Ons beste progressiepunt is agressiviteit en aanvallend herstel na balverlies. Daar hebben we de hele week aan gewerkt. Maar we moeten nog steeds onze efficiëntie verbeteren. We moeten het spel afmaken als we de kans krijgen. Volgende week spelen we tegen Club Brugge. Als we hetzelfde doen, winnen we de wedstrijd”, klinkt het.