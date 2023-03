Philippe Albert schuift twee namen naar voren van trainers om over te nemen bij Club Brugge

Club Brugge beleeft moeilijke tijden. Voor velen is het tijd om Scott Parker al de laan uit te sturen.

Het zou een beetje vreemd zijn, als Club Brugge een derde trainer in één seizoen zou aanstellen. Na het ontslag van Carl Hoefkens loopt het voor geen meter voor zijn opvolger.

Het gaat zelfs zover dat heel wat analisten pleiten om hem te vervangen. Philippe Albert liet zich bij de Waalse openbare omroep al stevig horen over de zaak. “De club kan niet verder met Scott Parker”, klinkt het.

“Er wordt achter de schermen gesproken over de terugkeer van Alfred Schreuder, maar ik hou het op Alexander Blessin, die het uitstekend deed in Oostende, of Yves Vanderhaeghe, die de ploeg snel weer op orde zou brengen”, is Albert heel erg duidelijk.