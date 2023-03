Kan de zoon van Mark Van Bommel een extra wapen worden in de aanval bij Antwerp?

Antwerp kent een uitstekend seizoen en staat momenteel 3de. Dit mede dankzij de vele doelpunten van Vincent Janssen. Naar een extra wapen in de aanval moet Antwerp misschien niet ver zoeken.

Vincent Janssen is enorm belangrijk voor Antwerp dit seizoen. De Nederlandse aanvaller is al goed voor 15 doelpunten in 27 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Hij is nog één doelpunt verwijderd om op gelijke hoogte te komen met Paul Onuachu, de huidige topschutter in de Jupiler Pro League.

Het probleem bij Antwerp is dat Janssen momenteel de enigste aanvaller is in de kern. Met Stengs, Balikwisha en Kerk zijn er nog drie aanvallend ingestelde spelers. Al is geen één van de drie een echte zuivere spits. Al moet trainer Mark Van Bommel naar volgend seizoen mogelijk niet ver zoeken naar versterking.

Zijn eigen zoon, Ruben Van Bommel, is namelijk zeer sterk bezig in de Nederlandse tweede klasse. Hij is geen defensieve middenvelder zoals zijn vader, maar een aanvaller/winger. Hij kwam dit seizoen al tot tien doelpunten in 24 wedstrijden. De 18-jarige aanvaller heeft voorlopig geen profcontract bij MVV Maastricht dus het zou geen te moeilijke zaak zijn om hem binnen te halen. Al is vader en zoon in hetzelfde team in een verschillende rol mogelijk niet het ideale scenario.