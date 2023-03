Rik De Mil maakt een heel vanzelfsprekende keuze bij Club Brugge

Rik De Mil neemt voorlopig de honneurs waar bij Club Brugge. Hij vervangt de ontslagen Scott Parker als interimtrainer.

Dat Club Brugge naar Rik De Mil grijpt als interimaris lijkt een heel logische keuze. Voor de fans is dat ook goed nieuws, want hij zal heel wat typisch Brugse elementen opnieuw naar voren schuiven. “Vanzelfsprekend grijpt die straks gedeeltelijk terug naar de filosofie van Hoefkens, onder wie Club in de eerste seizoenshelft deels succesvol was”, schrijft Het Nieuwsblad over De Mil.

Dat zal resulteren in minder balbezit, meer verticaal spel en hogere pressing oordeelt de krant. Ook de 4-3-3 van Parker zal niet meer te zien zijn op Jan Breydel. “In augustus en september pakte Club bijvoorbeeld 15 op 15 in een formatie met drie verdedigers en twee aanvallers — toen Jutglà en Sowah”, klinkt het nog.

Er moet bij blauwzwart hoe dan ook een kentering op zeer korte tijd gebeuren en de elementen van het ‘oude’ Club Brugge zal De Mil zeker weer bovenhalen.