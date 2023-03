Tuur Dierckx laat geen spaander heel van twee ex-sterkhouders van Standard

Tuur Dierckx speelde afgelopen weekend met Westerlo tegen Standard. Een ander totaal verhaal dan in de heenmatch.

Westerlo won in de heenronde met 4-2 van Standard, maar op Sclessin werd het 2-0 voor de Rouches. En de score had zeker nog kunnen oplopen. Tuur Dierckx van Westerlo voelde het verschil, nu Standard zonder Selim Amallah en Nicolas Raskin speelde.

“Ik voelde al in de thuismatch tegen Standard dat die twee eerder stoorzenders waren bij Standard”, zegt Dierckx in de podcast 90 Minutes. “Ze zorgden ervoor dat er geen lijn zat in het spel van Standard, ze hadden een slechte invloed op de groepsdynamiek.”

Westerlo ondervond het verschil en Dierckx zag dat Standard nu een totaal ander team geworden is. “Raskin speelde uiteraard wel goed, maar het draaide allemaal rond hem. Hij liet de ploeg niet beter spelen. Nu is Standard meer een ploeg.”