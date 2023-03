Johan Boskamp over beslissing Bart Verhaeghe: "Daar hou ik toch mijn hart voor vast"

Bart Verhaeghe moest eind vorig jaar op zoek naar twee trainers. Eentje voor Club Brugge en ook eentje voor de Rode Duivels.

De aanstelling van een opvolger voor Carl Hoefkens liep niet vlot en uiteindelijk is gebleken dat Scott Parker geen goede keuze was. Voorzitter Bart Verhaeghe was in de zoektocht betrokken.

Dat hij ook mee op zoek ging naar een bondscoach voor de Rode Duivels zorgt voor een kleine vorm van paniek bij analist Johan Boskamp, zo vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

“Vincent Mannaert heeft doorheen de jaren een geweldig parcours gereden bij Club, maar dit seizoen gaat niet de geschiedenis in als zijn beste”, klinkt het.

“En als ik lees dat Bart Verhaeghe ook zijn zegje heeft gehad in de keuze voor Parker, dan hou ik mijn hart toch een beetje vast voor Tedesco bij de Rode Duivels.”