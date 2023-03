Hoe Riemer en Fredberg Anderlecht stilaan naar hun hand aan het zetten zijn

Anderlecht speelde tegen Villarreal en Cercle Brugge twee van zijn beste matchen van het seizoen. Als we de wedstrijd tegen Gent even buiten beschouwing laten zit paars-wit in stijgende lijn sinds de twee het roer in handen hebben genomen. Hoe deden ze dat? Wij zochten het uit.

Eén systeem, wat er ook gebeurt

Anderlecht speelt in een 4-3-3 en dat zal zo zijn zolang het Deense tweetal de sleutels van de club in handen heeft. Fredberg heeft het al dikwijls gezegd: de club bepaalt de tactiek, niet de trainer. Maar met Riemer heeft hij een coach dat dat systeem aanhangt. Daarvoor werd hij ook gekozen.

Toen tegen Ludogorets Murillo geschorst was en Debast in extremis uitviel, dachten velen dat Riemer naar een driemansverdediging ging overgaan. Nope! Hij zette Sardella centraal, N'Diaye op de linksachter en... Arnstad als rechtsachter. Het systeem is heilig, daar wordt niet meer aan geprutst.

Fredberg haalde onderste uit kan

Jesper Fredberg moest zijn eigen budget creëren deze wintermercato en deed dat door Julien Duranville te laten vertrekken, Wesley Hoedt naar de uitgang te begeleiden én Fabio Silva zijn contract te laten opzeggen.

In ruil haalde hij Anders Dreyer en Islam Slimani. Bij die laatste was veel scepsis, maar intussen heeft hij de harten van de fans en van zijn trainer veroverd. Vijf goals en heel belangrijke impact op het spel heeft de Algerijn. Dat hij al liefkozend 'Super Slim' genoemd wordt, bewijst dat. En er wordt tevens al gedacht aan een langer verblijf.

Vertrouwen

Riemer heeft een gave: hij kan spelers hun zelfvertrouwen teruggeven. Denk maar aan hoeveel keer Yari Verschaeren voor Nieuwjaar een bal vooruit speelde. En vergelijk dat eens met nu. Of hoe hij Amadou Diawara aan het voetballen kreeg. En wat gezegd van Killian Sardella? Die lijkt ineens uit een ander hout gesneden.

Riemer is altijd heel positief. Denk maar aan: "Francis Amuzu kan de Gouden Schoen winnen". Wel, die Amuzu is stilaan te zien. Hij zorgt voor assists en gevaar vanop links. Hij maakte de winger belangrijk.

Twee handen op één buik

Er is eensgezindheid op Neerpede. Fredberg zorgde voor wat gefronste wenkbrauwen toen bekend werd dat hij zich in de kleedkamer liet zien tijdens matchen. Na elke wedstrijd gaat hij ook het veld op om de fans te groeten.

Veel trainers zouden daar problemen mee hebben, maar Riemer vertrouwde ons al toe dat hij het graag zo heeft. Het toont de betrokkenheid van de top. Fredberg zit er ook niet om zijn coach op de vingers te tikken, maar om constructief mee te helpen en peptalks te geven. Iets waar hij blijkbaar heel goed in is.

Opkuis

Alles wat niet in de plannen paste is weg. Fabio Silva, Sebastiano Esposito, Wesley Hoedt, het waren jongens die de werking van de kleedkamer verstoorden. Met Jan Vertonghen is er nu één duidelijke kapitein. Daarvoor werd hij ook gehaald.

Vertonghen moet de jeugd begeleiden. Er werd veel gezegd over zijn kost, maar intussen is gebleken dat hij de man is die ze nodig hadden. Hij kan een team leiden. Alle neuzen staan weer in dezelfde richting.