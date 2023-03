Waarom bekerwinst Royal Antwerp FC ook wel eens de titel zou kunnen opleveren

Royal Antwerp FC is aan een heel sterke periode bezig. Langzaam maar zeker komt het dichter bij de top van de rangschikking.

Het is vooral offensief dat The Great Old de laatste tijd stappen vooruit zet. De stabiliteit binnen het team is bijzonder groot en dat levert de nodige punten op.

Voor Marc Degryse zou de bekerfinale wel eens een belangrijk element kunnen worden in de titelstrijd, net zoals Racing Genk dat twee jaar geleden deed onder John van den Brom.

“Stel dat Antwerp die beker al binnen heeft voor de start van de play-offs - ik weet wel: de finale moet nog gespeeld worden, maar afgaande op de 5-0 van vorige week lijkt Antwerp me wel favoriet tegen KV Mechelen - dan kunnen ze vrank en vrij en vol vertrouwen spelen”, vertelt de analist in Het Laatste Nieuws.