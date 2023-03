Teuma doodeerlijk over strafschoppen tegen Berlijn na zijn misser tegen Antwerp

Donderdag speelt Union SG in het Lotto Park de terugmatch in de Europa League tegen Union SG. De vraag is of de wedstrijd uitdraait op strafschoppen.

Union SG speelde een sterke partij vorige week in Berlijn. Het speelde 3-3 gelijk, maar had even goed met een overwinning kunnen terugkeren uit Duitsland. Op het veld van RSC Anderlecht moet het donderdag proberen de kwalificatie af te dwingen. Of de terugmatch zo spectaculair wordt als in Berlijn is maar zeer de vraag. Het zou best kunnen dat beide ploegen voorzichtig aan de partij beginnen. Als dat te lang duurt, dan zijn strafschoppen na de verlengingen zeker een mogelijk. En daar heeft Union recent geen al te goede herinneringen aan. De ploeg van Karel Geraerts werd door Royal Antwerp FC met elfmeters uitgeschakeld in de halve finale van de Croky Cup. Simon Adingra an Teddy Teuma misten toen elk een strafschop voor Union. Zenuwachtig wordt Teuma er alvast niet van. Hij trapt donderdag meteen een penalty als dat moet. “Of ik opnieuw een penalty trap als het weer tot een strafschoppenreeks komt? Natuurlijk”, is Teuma duidelijk bij Het Nieuwsblad. “Missen hoort bij onze job, dat gebeurt nu eenmaal. Er is geen enkel probleem op dat vlak, ze kunnen op mij rekenen.”