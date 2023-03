Luciano D'Onofrio ontspringt wederom de dans en moet (voorlopig) niets vrezen

De voormalige grote man bij Standard en Antwerp is wederom de dans ontsprongen. Een veroordeling zit er voorlopig niet in. Al moet hij nog wel 15 dagen bang afwachten.

Officieel is Luciano D'Onofrio niet meer actief in het voetbal. Al wordt zijn naam wel genoemd bij Seraing en moederclub FC Metz. In het voetbal was hij niet helemaal zuiver op de graad en ook daarbuiten werd een tijd geleden zijn naam genoemd in een corruptiezaak.

Volgens Gazet van Antwerpen moet de vroegere sportief directeur zich echter niet teveel zorgen maken. In de Mithra-affaire werd hij ondervraagd en zat hij zelfs even in de cel. Hij werd buiten verdenking gesteld al wou het gerecht hem wel doorverwijzen naar de rechtbank. De raadkamer is hier echter niet in gevolgd.

Het gerecht heeft nu nog 15 dagen de tijd om beroep aan te tekenen tegen deze beslissing. Al lijkt het dat Luciano D'Onofrio de dans ontspringt.