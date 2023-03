Belangrijke beslissing valt op FIFA-congres: "Ik hou van de velen die van mij houden en van de enkelen die mij haten"

Gianni Infantino is herverkozen als FIFA-voorzitter. Dat is niet bepaald een verrassing te noemen, want er was geen enkele tegenkandidaat. De Zwitser gaat dus een tweede ambtstermijn tegemoet en blijft tot 2027 aan het hoofd van de FIFA staan.

Infantino zorgde de voorbije jaren voor een positieve financiële balans, maar is niet onbesproken. Op het meest recente WK in Qatar maakte hij zich niet populair door protest inzake mensenrechten bij momenten te minimaliseren. Landen als Duitsland, Noorwegen en Zweden steunden zijn herverkiezing niet. Namens de Belgische voetbalbond was CEO Peter Bossaert aanwezig.

🚨 OFFICIAL! Gianni Infantino has been re-elected FIFA President!



🎙️ “To those who love me, and I know there are many, and those who hate me - I know there are a few. I love you all. Especially today.”



(Source: FIFA) pic.twitter.com/Cke2qx1Zqm