RECONSTRUCTIE: Met dank aan Stade Rennes en... Union: zo belandde Orban in januari uiteindelijk wél in Gent

Gift Emmanuel Orban ontpopte zich de voorbije weken tot hét nieuwe goudhaantje van KAA Gent. Eigenlijk was het de bedoeling niet om de Nigeriaan in januari al naar België te halen. Maar uiteindelijk vielen de puzzelstukjes op het juiste moment in elkaar.

De Gentse bestuurskamer had namelijk twijfels bij Gift Emmanuel Orban. Zou een 20-jarige Nigeriaanse aanvaller uit de tweede klasse in Noorwegen überhaupt het niveau van een Belgische topclub aankunnen? KAA Gent deed uiteindelijk een bod van amper één miljoen euro, maar daar werd bij Stabaek FF eens goed mee gelachen. Uiteindelijk vielen de puzzelstukjes in elkaar. Stade Rennes betaalde in de laatste dagen van de mercato ruim zes miljoen euro voor Ibrahim Salah. Met andere woorden: er was een vervanger nodig én de fondsen waren plots wél voorhanden. Maar dat was niet alles: Het Laatste Nieuws weet dat ook Union SG plots een bod op Orban aan het voorbereiden was. Koopje? “Gift had een behoorlijk prijskaartje”, glimlacht Hein Vanhaezebrouck. “Maar dat zijn nu eenmaal de prijzen die je betaalt voor een talentvolle spits. Zou de Gentse bestuurskamer nog twijfels hebben bij een slordige drie miljoen euro voor Orban? We hebben zo’n voorgevoel dat die nullen al vergeten zijn.