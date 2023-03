De perfecte vervanger voor geblesseerde Yari Verschaeren: "Hij is dat zeker niet"

RSC Anderlecht moet het maandenlang rooien zonder Yari Verschaeren. Geen gemakkelijke opdracht voor Riemer bij paarswit.

Yari Verschaeren werkte zich dit seizoen op tot een onmisbare pion bij RSC Anderlecht. Zijn kruisbandblessure is dan ook een forse streep door de rekening van paarswit. Bovendien is dit geen blessure waar je enkele weken van aan de kant zit. Het zal maanden duren, zoniet een jaar, vooraleer Verschaeren weer helemaal de oude is.

RSCA-boegbeeld Olivier Deschacht ziet het met lede ogen aan. Ook bij de Jonge Duivels, waar Deschacht assistent is, zal het bijzonder moeilijk worden om Verschaeren te vervangen. Deschacht steunt Verschaeren nu vooral in zijn revalidatie. “Hij zal even zijn doelen moeten resetten en hard werken aan zijn terugkeer”, klinkt het bij Sporza.

Velen schuiven bij Anderlecht Kristian Arnstad als perfecte vervanger naar voren. “Arnstad maakt dan wel een goal, maar is zeker geen één-op-één vervanger van Verschaeren”, zegt Deschacht er nog bij. “Het is een meer verdedigend type die minder vaak in de zestien verschijnt. Yari is meer een schakel tussen verdediging en aanval, terwijl hij meer de pitbull is voor de defensie.”