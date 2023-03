Johan Boskamp ziet opzettelijke zet van Tedesco: "Signaal naar Genk toe"

Maandag moest Jérémy Doku afhaken bij de Rode Duivels. Maar geen Mike Trésor als vervanger.

Het blijft een stevige discussie waarom Mike Trésor niet bij de nationale ploeg zit. Zelfs het uitvallen van Jérémy Doku was onvoldoende om Trésor naar de Rode Duivels te krijgen. Domenico Tedesco koos voor Johan Bakayoko.

“Bakayoko is linksvoetig en heeft die actie en snelheid die Tedesco graag ziet”, zegt Johan Boskamp aan Het Laatste Nieuws. In principe heeft Trésor dat ook, maar als de bondscoach van dat Red Bull-voetbal wil gaan spelen heb je aan Bakayoko wel een goeie.”

Bakayoko kan volgens Boskamp ook terugzakken naar het middenveld, maar de Nederlander is ervan overtuigd dat Tedesco zich wil laten gelden in het dossier van KRC Genk.

“Misschien was dit ergens ook een signaal naar Genk toe. Na de kritiek even aangeven: ik bepaal wie er geselecteerd wordt. Of je het daar nu mee eens bent of niet”, klinkt het stellig nog.

In ieder geval zal ook deze beslissing bij KRC Genk hard aangekomen zijn. Het is uitkijken of Dimitri De Condé iets van zijn dreigement richting de voetbalbond zal uitvoeren.