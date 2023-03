Patrick Goots wijst met vinger naar Antwerp: "Hadden zoals Anderlecht moeten doen"

Royal Antwerp FC ging afgelopen weekend in eigen huis onderuit tegen Charleroi. Zonder dat Vincent Janssen erbij was.

Vorige week had analist Patrick Goots het al gezegd. Als Vincent Janssen uitvalt, dan zal Antwerp het heel moeilijk hebben om nog te winnen in de play-offs. Het is nog eens geen play-offs, maar de uitspraak van Goots werd al werkelijkheid.

Tijdens de wintermercato vertrok Michael Frey naar Schalke 04 en Bruny Nsimba naar SK Beveren. Een centrumspits is er dan ook niet meer op overschot bij The Great Old. Een transfervrije pion binnenhalen kan ook niet meer, daarvoor lag de limiet op 15 maart.

Al was dat geen optie volgens Goots, want dat duurt een eindje vooraleer die ingespeeld geraken en die tijd was er niet meer als je wil meedoen voor de prijzen in de play-offs.

“Antwerp had gewoon in de winter al moeten toeslaan, zoals Anderlecht deed met Islam Slimani”, vertelt Goots aan Gazet van Antwerpen. “Ook hij was 'slechts' een ultieme back-up na het afspringen van Tolu Arokodare. Maar dat Anderlecht nu draait, is wel mede dankzij Slimani.”