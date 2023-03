Pär Zetterberg verrast met uitspraak over ontslag bij Anderlecht

De Rode Duivels nemen het vrijdag in hun eerste EK-kwalificatiewedstrijd op tegen Zweden. Wie is beter geplaatst dan Pär Zetterberg om vooruit te blikken?

Pär Zetterberg heeft een aantal interviews gegeven en daarbij ook een paar duidelijke zaken laten weten, zo blijkt.

De Zweedse ex-speler van Anderlecht draagt paars-wit nog altijd in het hart en hij zal dan ook supporter blijven voor de rest van zijn leven.

© photonews

In 2020 werd hij door die club van zijn hart wel ontslagen: "Ik wil er niet over praten. Alles wat ik zeg, kan zich tegen mij keren", aldus Zetterberg in La Dernière Heure.

"De gewezen CEO Van Eetvelt had me gebeld en uitgelegd dat ik werd ontslagen om financiële redenen. Dat gaf hij me aan."

Einde verhaal

"Maar om eerlijk te zijn: ik was ook al van plan om op het einde van dat seizoen zelf mijn ontslag te geven bij Anderlecht."

Zetterberg is ondertussen een begenadigd padelspeler geworden en is daar meer mee bezig dan met voetballen.