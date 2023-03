RSCA Futures zagen cruciale pion vertrekken: "Da's een heel moeilijk moment geweest"

David Hubert heeft zijn carrière in 1A opgegeven om bij de RSCA Futures een leidersrol op zich te nemen. De verdediger/middenvelder doet dat goed en bereidt zich daarmee ook voor op een trainerscarrière. Al waren er ook moeilijke momenten dit seizoen.

De RSCA Futures deden het goed, maar kenden ook hoogtes en laagtes. Niet abonormaal als je weet dat er een groot spelersverloop is geweest. Veel spelers stapten over naar de A-kern of vertrokken. En daarnaast was er ook nog de trainerswissel.

“Het is inderdaad niet zo eenvoudig om op elkaar ingespeeld te geraken. Maar dat hoort er nu eenmaal bij", aldus Hubert bij de podcast Radio Radzinski.

Het vertrek van Robin Veldman naar de A-ploeg liet ook zijn sporen na. “Da’s een heel moeilijk moment geweest. Maar we hebben dat als team goed opgevangen. Met Guillaume (Gillet, red.) staat er nu iemand aan het roer met andere kwaliteiten dan Robin. Ik probeer hem zoveel mogelijk bij te staan waar ik kan. Da’s denk ik ook een beetje de bedoeling als ervaren gids binnen de ploeg.”