Zweed die vervanger van Trossard moest worden bij Racing Genk: "Het is nu eenmaal zo gelopen"

Transfers mislukken al eens. Zo ook Benjamin Nygren, die in 2019 voor bijna 4 miljoen naar Racing Genk werd gehaald, maar spelen deed hij in België niet veel.

DeZweed Benjamin Nygren, nu 21, moest de vervanger worden van Leandro Trossard bij Racing Genk. De Limburgers betaalden zo'n 3,7 miljoen euro voor hem aan Göteborg in 2019

Genk troefde daarmee onder andere Manchester City, Bayern München, Inter Milaan af voor het toen 17-jarige toptalent. Hij scoorde bij zijn debuut tegen Kortrijk, maar in de tweede wedstrijd werd hij bij de rust gewisseld en speelde in dat corona-seizoen geen minuut meer.

In het seizoen daarna startte hij ook in de basis, maar speelde daarna ook niet meer en Nygren werd uitgeleend aan Heerenveen en in januari 2022 verkocht aan het Deense Nordsjaelland voor zo'n 600.000 euro.

Geen spijt

"Ik neem ook niemand in Genk iets kwalijk. Het is nu eenmaal zo gelopen. Ik hou ook mooie herinneringen over aan mijn Belgisch avontuur", zegt Nygren bij Het Belang van Limburg. Racing Genk speelde toen op Anfield tegen Liverpool in de Champions League, een verplaatsing die Nygren nog lang zal bijblijven.

Nygren is er ook niet bij in de Zweedse selectie, die het opneemt tegen de Rode Duivels, want ook bij Nordsjaelland is hij slechts invaller. Maar dromen van het nationale elftal doet Nygren uiteraard wel nog.