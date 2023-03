199 miljoen euro: Club Brugge troeft Anderlecht, Genk en de rest makkelijk af

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de waarde die de clubs in de wereld momenteel hebben van hun eigen spelers, huurspelers en/of spelers waar ze nog een doorverkooppercentage op hebben.

Het CIES becijferde dat allemaal en zag dat Manchester City rechten heeft op 46 spelers, samen goed voor een waarde van liefst 1.46 miljard euro.

© photonews

Geen ploeg komt in de buurt. Barcelona (1.36 miljard euro), Real Madrid (1,13 miljard euro), Arsenal (1,05 miljard euro) en Chelsea (1.01 miljard euro) zijn de vier andere ploegen die boven het miljard uitkomen.

Ook Liverpool, Bayern München, PSG, Leipzig en Manchester United staan nog in de top-10, de Belgische teams komen veel verder.

Club primus in JPL

Club Brugge is de primus in de Jupiler Pro League. In totaal kunnen ze nog cashen op 34 spelers, goed voor 199 miljoen euro aan waarde.

Daarmee troeven ze Anderlecht (132 miljoen euro) en Genk (131 miljoen euro) makkelijk af. Alle andere teams blijven onder de 100 miljoen euro.